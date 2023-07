Kraftig eksplosjon i russisk grenseby

NTB

Det har vært en kraftig eksplosjon i den russiske byen Taganrog, som ligger nær grensen til Ukraina, ifølge nyhetsbyrået Ria.

Et annet russisk nyhetsbyrå, Tass, melder at seks mennesker ble skadd og at et boligbygg fikk skader.

Guvernøren i regionen Rostov mener eksplosjonen skyldtes en rakett. Ingen skal ha blitt drept i hendelsen.