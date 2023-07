Afrikanske ledere legger press på Putin – vil også ha ukrainsk korn

Russland president Vladimir Putin under en plenumsdebatt under toppmøtet i St. Petersburg. En rekke afrikanske ledere deltok på møtet, som ble holdt torsdag og fredag. Foto: Donat Sorokin / AP / NTB

NTB

Flere afrikanske ledere tar til orde for at Russland må forlenge kornavtalen med Ukraina, samt ta fatt i en fredsplan som afrikanske land har foreslått.

Lederne har denne uken deltatt på et todagers toppmøte mellom Russland og afrikanske land i St. Petersburg. Korneksport og matsikkerhet for sulttruede afrikanske land har vært et viktig tema på møtet.

President Vladimir Putin lovet under møtet gratis korn til seks afrikanske land og insisterte på at Russland kan erstatte kornleveransene fra Ukraina.

De neste månedene skal Zimbabwe, Mali, Burkina Faso, Somalia, Eritrea og Den sentralafrikanske republikk få opptil 50.000 tonn korn gratis fra Russland, ifølge Putin.

Afrikansk fredsplan



Men flere afrikanske ledere var ikke fornøyd og benyttet anledningen til å minne Putin om at krigen har store konsekvenser for omverdenen, ikke minst når det gjelder matprisene i afrikanske land.

De tok også til orde for at Putin må se grundigere på en afrikansk fredsplan, som så langt har fått en lunken mottakelse i Moskva.

– Det afrikanske initiativet fortjener en grundig gjennomgang. Det må ikke undervurderes, sa president Denis Sassou fra Kongo-Brazzaville da han talte på møtet fredag.

– Nok en gang ber vi om en rask reetablering av freden i Europa, la han til.

Oppfordring fra Egypt

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi var blant dem som ba Russland gjenoppta kornavtalen, som har sørget for at Ukraina kan eksportere korn og annen mat via Svartehavet uten risiko for å bli angrepet.

Etter at avtalen løp ut i forrige uke, har russiske styrker gang på gang angrepet havnen i Odesa, som har vært et viktig utfartssted for skip som har fraktet ukrainsk korn.

Egypt kjøper mye korn som eksporteres via Svartehavet, og ifølge Sisi er det helt nødvendig å komme fram til en ny avtale.

Den afrikanske union (AU) sier en kornavtale må komme alle land til gode, særlig afrikanske nasjoner.

Anklager Vesten

Putin svarte ved å argumentere for at det er vestlige land som har skylden for de høye matvareprisene fordi de ifølge Putin begikk feil lenge før Ukraina-krigen. Han sa også at Russland trakk seg fra avtalen fordi kornet uansett ikke ble eksportert til de fattigste landene, og fordi vestlige land ikke holdt sin del av avtalen.

Han hevdet også at det er Ukraina som nekter å forhandle med Russland, ikke motsatt.

Putins kommentar kom etter at kommisjonslederen i Den afrikanske union (AU), Moussa Faki Mahamat, sa at AU legger stor vekt på lands integritet og suverenitet, og at organisasjonen mener konflikter må løses fredelig ved hjelp av kompromisser.