Bresmelting: Forsvunnet klatrer føyer seg inn i rekken av flere funn de siste årene

En klatrer som forsvant i 1986 ble nylig funnet død i en isbre.

Isbreen hvor liket ble funnet ligger like ved det kjente fjellet Matterhorn i de sveitsiske alpene.

Likfunnet er den siste oppdagelsen i en rekke hemmeligheter som har blitt avdekket som følge av bresmeltingen i alpene de siste årene. Saken er omtalt av blant andre BBC.

DNA-analyse

Liket ble oppdaget av klatrere som var på tur over isbreen, Theodul, i Zermatt tidligere denne måneden.

Klatrerne la merke til en tursko med stegjern som stakk opp av isen.

DNA-analyser viste at den døde personen var en tysk mann som forsvant for 37 år siden, i 1986. Mannen var 38 år på tidspunktet han forsvant.

Flere funn

Theodul-breen er ikke den eneste sveitsiske isbreen som har smeltet drastisk de siste årene. Flere av breene i alpene har krympet markant.

Nesten hver sommer fører bresmeltingen til oppdagelsen av tapte folk eller ting. I fjor sommer dukket et vraket av et fly som styrtet i 1968 oppdaget i Aletsch-breen.

I 2014 ble liket av en britisk klatrer som hadde forsvunnet i 1979 oppdaget fra et helikopter. Et år senere ble et to klatrere fra Japan som ble fanget i en snøstorm i 1970 funnet.