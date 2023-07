Tre studenter drept i Myanmar

NTB

Minst tre studenter er drept i en militæroperasjon nordvest i Myanmar, opplyser en studentorganisasjon.

Studentorganisasjonen skriver på Facebook at studentene ble drept fredag morgen da militæret aksjonerte mot et kontor i Budalin i Sagaing-regionen.

I forrige uke publiserte den samme organisasjonen bilder i sosiale medier av studenter som protesterte mot juntaen med flagg og bannere.

En lokal innbygger opplyser at de tre studentene ble stukket i hjel. De tre var i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene, sier han videre. I tillegg ble minst fem hus satt i brann, og et ukjent antall mennesker pågrepet, ifølge kilden, som av frykt for represalier ikke ønsker å bli navngitt.

– De stakk kniver i brystet på dem. De kuttet tungene deres, sier vedkommende til nyhetsbyrået AFP.