Hongkong-domstol vil ikke forby protestsang

NTB

En domstol i Hongkong har avvist en begjæring fra regjeringen om å forby en protestsang, som ofte brukes av demokratiforkjempere i byen

«Glory to Hong Kong» ble en samlende sang under de voldsomme demonstrasjonene til støtte for demokrati i 2019.

Retten sier den har tatt hensyn til retten til ytringsfrihet når den har vurdert myndighetenes ønske om et forbud.

– Jeg er ikke overbevist om at det er rettferdig og praktisk å imøtekomme begjæringen om en midlertidig forføyning, sier dommer Anthony Chan i kjennelsen.

Han mener det kan ha en nedkjølende effekt, altså at folk i større grad vil drive en slags selvsensur, dersom regjeringen hadde fått medhold i sitt ønske.