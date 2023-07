Ukraina: – Vi trenger mer luftforsvar for å beskytte kornet

NTB

Russland fortsetter ødeleggelsene av kornlagre, og Ukraina etterlyser mer moderne luftvern.

Kyiv mangler våpen for å forsvare seg mot angrep på kornfasilitetene i landet, sier talsperson Natalija Gumenjuk for de ukrainske styrkene til AFP. Hun sier at Russland i praksis blokkerer alle ukrainske havner.

– Vi trenger missil- og luftforsvar – forsterkede, kraftige, moderne og kapable til å slå ut den type raketter fienden bruker mot oss, sier Gumenjuk.

Torsdag meldte guvernøren i Odesa om et angrep som ødela en lasteterminal i byen. En sikkerhetsvakt ble meldt drept. Den ukrainske havnebyen er blant målene for en rekke russiske angrep etter at Russland forrige uke avviste å forlenge avtalen med Ukraina om fritt leide for korneksport.