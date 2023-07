Emmy-utdelingen offisielt utsatt

NTB

Som ventet blir Emmy-utdelingen – med opprinnelig dato 18. september – utsatt på grunn av streik blant manusforfattere og skuespillere. Ny dato er ikke kjent.

Arrangøren TV Academy og TV-selskapet Fox, som skal sende showet, har fram til nå holdt på den planlagte sendedatoen.

Men med under to måneder igjen kommer nå ifølge bransjebladet Variety en offisiell bekreftelse på utsettelsen. Det er første gang siden 2001 at dette skjer. Da førte terrorangrepene 11. september til én utsettelse, før USAs angrep mot Afghanistan ga enda en utsettelse. I november det året ble det omsider utdeling.

Noen ny dato for årets utdeling er ikke satt. Men Variety har tidligere meldt at Fox sikter seg inn mot et show i januar 2024, mens TV Academy ønsker seg en dato i november.

Titusener i streik

Writers Guild of America (WGA), foreningen for manusforfattere, har vært i streik siden 2. mai. Konflikten bunner i lønn – men også i bruken av kunstig intelligens (KI), til eksempelvis å generere filmmanus.

65.000 skuespillere fra TV- og filmproduksjoner i Hollywood gikk fra 14. juli ut i det som er den første storstreiken i bransjen på 63 år. Også disse, som er tilknyttet fagforeningen Sag-Aftra, krever mer penger.

Fagorganiserte manusforfattere i Hollywood har allerede streiket i elleve uker. Fra klokken 9 fredag morgen norsk tid skulle 65.000 skuespillere slutte seg til streiken. Fagforeningen har til sammen 160.000 medlemmer.

HBO-serien «Succession», der deler av siste sesong er spilt inn i Norge, er nominert til 27 Emmy-priser, flest av alle serier. En del av handlingen i den siste sesongen utspilte seg i Norge, blant annet ved Atlanterhavsveien, Romsdals-gondolen og Juvet Landskapshotell, nær Geirangerfjorden.

Også norske nominasjoner

Det norske produksjonsselskapet Storm Studios er nominert til to priser i årets Emmy-utdeling. Selskapet har laget visuelle effekter til to av seriene som er nominerte for sitt arbeid med visuelle effekter.

Espen Nordahl er nominert i kategorien «Beste visuelle effekter i en sesong eller film» for sitt arbeid med HBO-serien «The Last of us». Håvard Munkejord er nominert i kategorien «Beste visuelle effekter i en enkelt episode» med episoden «Rusalye» i Netflix-serien «Shadow and Bone».

Utsettelsen gjelder også de kreative Emmy-prisene, som opprinnelig var satt opp 9. og 10. september, skriver Variety.