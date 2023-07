Trump-tiltalen utvidet – skal ha forsøkt å få slettet videomateriale

NTB

USAs tidligere president Donald Trump og to andre skal ha forsøkt å få slettet overvåkingsmateriale i dokumentsaken. Trumps talsperson avviser anklagene.

Torsdag utvidet spesialetterforsker Jack Smith, som leder justisdepartementets etterforskning, tiltalen til også å gjelde Carlos De Oliveira, som jobber med vedlikehold på Mar-a-Lago, Trumps bolig i Florida.

De Oliveira skal ha deltatt i en sammensvergelse for å hindre rettergangen, ha uttalt seg uriktig og å ha ødelagt dokumenter, ifølge tiltalen. Hans forsvarer har ikke kommentert saken overfor nyhetsbyrået Reuters.

Flere medier har meldt at De Oliveira hjalp til med å gjemme dokumenter fra tjenestepersoner som forsøkte å hente dem.

Medhjelper tiltalt

Fra før er Walt Nauta, en av Trumps medhjelpere, tiltalt for å ha gjemt de aktuelle dokumentene. Han har erklært seg ikke skyldig.

Trump og hans medtiltalte skal også ha bedt en ansatt i staben ved Mar-a-Lago om å slette videoopptak – i et forsøk på å hindre etterforskningen av den tidligere presidentens håndtering av hemmeligstemplede dokumenter.

En talsperson for Trump avviser anklagene i den utvidede tiltalen og mener at de «kun er ytterligere desperate forsøk» av administrasjonen til president Joe Biden på å «sjikanere president Trump og dem rundt ham» og å påvirke presidentvalgkampen i 2024.

Rettssak før valget

En dommer har besluttet at rettssaken mot Donald Trump skal starte 20. mai neste år.

Dermed starter saken mindre enn et halvt år før presidentvalget i november og før det republikanske partiet formelt har valgt sin kandidat. Det skjer på et landsmøte i juli. Trump ligger foreløpig best an i kobbelet av kandidater som har meldt seg.

Det var i august i fjor at FBI-agenter ransaket Mar-a-Lago. Der fant de rundt 13.000 dokumenter lagret i kasser som sto stablet i boligens dusj, baderom, soverom, på et kontor og i et lager. Trump er anklaget for ulovlig å ha beholdt flere hundre hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av.