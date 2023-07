Det hvite hus: Biden vil ikke benåde sønnen

USAs president Joe Biden kommer ikke til å benåde sønnen Hunter Biden, her på vei fra rettslokale, i skattesakene han har mot seg. Foto: Julio Cortez / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Det er ingen mulighet for at USAs president Joe Biden vil benåde sønnen, opplyser Det hvite hus. Hunter Biden er tiltalt for skatte- og våpenlovbrudd.