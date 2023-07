Russiske soldater hevder lik blir igjen på slagmarken for å unngå å betale kompensasjon

En russisk mor skal ha blitt fortalt at hennes sønns lik ikke ble hentet fra slagmarken.

Russiske soldater i Ukraina sier at det russiske forsvarsdepartementet etterlater likene av falne russiske soldater på slagmarken for å slippe å betale kompensasjon til familiene deres.

Nyhetsnettstedet Sever.Realii, drevet av radiokanalen Radio Free Europe/Radio Liberty, gjennomførte nylig et intervju med moren til en russisk soldat.

Hun skal ha blitt fortalt at sønnen hennes ble drept nær Bakhmut i det østlige Ukraina 19. juni, etter to og en halv måned i Ukraina, skriver Newsweek.

3. januar undertegnet president Vladimir Putin en ordre som lovet fem millioner rubler (ca. 550.000 norske kroner) til familiene til russiske soldater som blir drept i krigen.

Soldater som blir skadet på slagmarken skal motta 3 millioner rubler (ca. 330.000 norske kroner).

Ikke lønnsomt

Soldatene skal ha fortalt moren at det russiske forsvarsdepartementet hadde etterlatt sønnens kropp på slagmarken fordi det ikke ville være «lønnsomt» å bringe ham hjem.

Hun forteller nyhetsbyrået:

– Jeg ber ikke om noe annet, bare gi meg kroppen. Men kommandøren sa at han beklaget og sympatiserte, men at han ikke ville sende troppene sine for å hente liket fordi kampene fortsatt pågikk.

Moren sier at kommandøren fortsatte med å si:

– Vet du hvor mange døde kropper det er? Det er forferdelig hva som skjer her. Da vi gikk på oppdrag, lå det tjue lik rundt omkring.

Sønnen skal ha blitt drept i et droneangrep skal moren ha blitt fortalt. Hun sier at sønnens medsoldater forsøkte å hjelpe ham, men at han ikke klarte seg.

Ikke første gang

Moren sier videre at hun først ikke trodde at sønnen var død, men at hun fikk det bekreftet da hun mottok penger fra sønnens bankkort.

Da hun prøvde å få svar fra lokale militære myndigheter, skal hun ha funnet ut at de ikke hadde noen informasjon om sønnen hennes. Han skal ikke ha vært oppført som død eller savnet.

– I hjertet mitt håper jeg likevel at han er i live, men jeg vet det selv veldig godt. Han har ikke ringt meg hele denne tiden og han ville definitivt ha ringt på en eller annen måte. Ved fronten ringte han meg fra soldatenes telefoner, men han lovte at han skulle kjøpe en telefon og ringe meg hver dag, sier moren.

Det er ikke første gang russiske styrker uttrykker frustrasjon over manglende betaling.

I mars publiserte det statseide russiske nyhetsbyrået RIA Novosti intervjuer med med skadde soldater som ikke hadde mottatt kompensasjonen lovet av den russiske presidenten.

En uke inn i krigen uttalte Putin at det var «vår plikt å støtte familiene til våre falne og skadde krigskamerater».