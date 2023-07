Ukraina: Har gjenerobret landsby

Ingen av opplysningene er bekreftet av uavhengige kilder.

Ukrainas forsvar hevder å ha gjenerobret en landsby sørøst i landet. Russland avviser at Ukrainas offensiv har vært vellykket.

– Staromajorske i Donetsk-regionen er blitt frigjort. Våre forsvarsstyrker er i gang med en ryddeoperasjon, skriver viseforsvarsminister Hanna Maliar på Telegram torsdag.

Videre skriver Maliar at ukrainske styrker har rykket fram øst i Donetsk, og at det har pågått kamper i tre byer – to i Bakhmut og en nord for Kyiv.

Russlands president Vladimir Putin hevder at Ukraina ikke har oppnådd noe som helst med motoffensiven. Men han bekrefter at de ukrainske styrkene har trappet opp innsatsen de siste dagene.

– Alle forsøk på motoffensiv har blitt stanset, og fienden har lidd store tap, sa han i forbindelse med et møte med afrikanske leder som ble holdt i St. Petersburg torsdag.

