Moldova kaster ut 45 russiske diplomater

NTB

Moldova har besluttet å kutte betydelig i antall diplomater som Russland kan ha i landet. 45 russere må forlate hovedstaden Chisinau, og kun 25 får bli.

Beslutningen er tatt etter at internasjonale medier har kommet med detaljerte reportasjer om russisk spionasje. De skriver at den russiske ambassaden i Chisinau spiller en sentral rolle i ulovlig avlytting i den tidligere Sovjet-republikken.

Tirsdag ble Russlands ambassadør, Oleg Vasnetsov, innkalt på teppet av Moldovas regjering.

Han har senere sagt til russiske medier at spionasjeanklagene er et påskudd for å kutte i Russlands diplomatiske tilstedeværelse.