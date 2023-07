Ukrainsk general: Vestlige stridsvogner sliter ved de russiske linjene

En ukrainsk stridsvogn fyrer løs på slagmarken. Les mer Lukk

Generalen som er ansvarlig for Ukrainas motoffensiv i sør sier at russerne gjør det vanskelig for vestlige stridsvogner og andre panserkjøretøy å bevege seg fremover.