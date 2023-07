Rekordstore hagl i Italia

Biler er skadd av fallende trær i Milano etter en voldsom storm med hagl på størrelse med tennisballer og kraftig vind som veltet store trær. Foto: Luca Bruno / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

To ganger på fem dager er det satt europarekord for store hagl i Italia. Et hagl som ble funnet mandag, målte 19 centimeter i diameter.