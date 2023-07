Nigers president sier demokratiet vil stå imot kuppet

NTB

Den avsatte presidenten i Mohamed Bazoum framholder i en melding at demokratiet vil bestå i Niger.

Militæroffiserer i landet opplyste på riksdekkende TV natt til torsdag at de hadde begått statskupp.

Noen timer senere uttalte både landets utenriksminister og president Bazoum seg.

– De kostbare seirene vil bli forsvart. Alle nigerere som elsker demokrati og frihet, vil sørge for det, skriver han på X, tidligere kjent som Twitter.

– Presidenten ved god helse

Utenriksminister Hassoumi Massoudou sier til TV-kanalen France 24 at det fortsatt er den valgte regjeringen som er den legitime og lovlige myndigheten i landet. Han legger til at den avsatte presidenten er ved god helse.

På meldingstjenesten X oppfordrer Massoudou alle demokratiforkjempere og patrioter i landet til å vise motstand, og han sier seg trygg på at befolkningen vil stå imot kuppmakerne.

Tyskland og FN fordømmer

Kuppet er fordømt av FNs generalsekretær António Guterres.

– Han fordømmer på det sterkeste den ukonstitusjonelle endringen av Nigers styre, som ble kunngjort onsdag. Han er svært opprørt over pågripelsen av president Mohamed Bazoum og er bekymret for hans sikkerhet og hans ve og vel, sier en talsperson på vegne av FN-sjefen.

Frankrike og Tyskland har gjort det samme. Tysk UD sier de er sterkt bekymret over utviklingen i landet, og ber om at presidenten løslates.

– Vold er ikke et middel for å oppnå politiske eller personlige mål, heter det i uttalelsen.

USAs utenriksminister Antony Blinken har foreløpig sagt seg dypt bekymret, og sier han det siste døgnet har forsikret president Bazoum om USAs støtte.

Stengte grenser

Kuppmakerne har kunngjort nasjonalt portforbud og at landets grenser er stengt. I tillegg skal alle statlige institusjoner ha blitt stengt. Oberst Amadou Abdramane, flankert av ni andre offiserer, leste opp kunngjøringen i TV-uttalelsen.

– Vi – militæret og sikkerhetsyrkene – har besluttet å sette en stopper for regimet til president Bazoum, sa obersten.

Soldatene advarer samtidig mot enhver form for utenlandsk inngripen. De sier også at de vil sørge for at presidenten har det bra.

Den pågående situasjonen i Niger utgjør det sjuende statskuppet i Vest- og Sentral-Afrika siden 2020. Under opptakten til kuppet støttet norske myndigheter en fordømmelse fra Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas og Den afrikanske union (AU).