Nigers militærledelse støtter kuppforsøk – alle partier er suspendert

NTB

Mens president Mohamed Bazoum håper landets demokratiske krefter står imot, kunngjorde militærledelsen i Niger torsdag at de støtter kuppet mot ham.

En gruppe militæroffiserer i landet, ledet av oberst Amadou Abdramane, opplyste på riksdekkende TV natt til torsdag at de hadde begått statskupp.

Torsdag erklærte ledelsen for hæren i landet at de støtter kuppet.

– Hæren må ivareta den fysiske integriteten til presidenten og hans familie, heter det i en uttalelse signert hærens stabssjef. Videre hevder de at de vil unngå en dødelig konfrontasjon som kan medfører et blodbad og gå ut over sikkerheten til befolkningen.

Utpå dagen torsdag opplyste militæret i en TV-sending også at tillatelsen til alle politiske partier i landet er inndratt inntil videre.

– Demokratiet vil bli forsvart

Torsdag morgen uttalte også president Bazoum seg offentlig.

– De kostbare seirene vil bli forsvart. Alle nigerere som elsker demokrati og frihet, vil sørge for det, skriver han på X, tidligere kjent som Twitter.

Utenriksminister Hassoumi Massoudou sier til TV-kanalen France 24 at det fortsatt er den valgte regjeringen som er den legitime og lovlige myndigheten i landet. Han legger til at den avsatte presidenten er ved god helse.

– Ikke hele hæren

Hovedstaden Niamey var torsdag morgen stille og regntung.

Massoudou framholder overfor Reuters at ikke alle landets væpnede styrker er involvert i kuppforsøket. Flere ikke-navngitte vestlige tjenestepersoner nyhetsbyrået har snakket med, sier også at det ikke er noe tegn på bakkenivå på at de militære styrkene støtter et kupp.

På meldingstjenesten X oppfordrer Massoudou alle demokratiforkjempere og patrioter i landet til å vise motstand, og han sier seg trygg på at befolkningen vil stå imot kuppmakerne.

Norge fordømmer

Norge fordømte kuppforsøket onsdag ettermiddag, og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier politisk stabilitet i landet er viktig for Niger selv og for Sahel-regionen.

– Denne regionen har de siste årene vært preget av militære maktovertakelser uten at det har gitt økt sikkerhet for sivilbefolkningen eller bedring av levekår. Ulike terrorgrupper har faktisk styrket sin stilling i landene ledet av militærjuntaer, sier Huitfeldt i en pressemelding.

Hun sier Norge støtter arbeidet til Den afrikanske union (AU) og Det vestafrikanske økonomiske fellesskapet (Ecowas) for å sikre et fortsatt demokratisk styresett i Niger.

FN-sjefen opprørt og bekymret

Kuppet er fordømt av både AU, EU, FN og Ecowas. EU og FN har torsdag krevd at presidenten umiddelbart løslates.

– Alle anstrengelser må gjøres for å gjenopprette konstitusjonell orden og rettssikkerhet. Presidenten må løslates betingelsesløst, uttaler FNs menneskerettighetssjef Volker Türk.

FNs generalsekretær António Guterres har fordømt på det sterkeste det han kaller en ukonstitusjonell endring av Nigers styre. Han sier seg bekymret for presidentens ve og vel.

EU-talsperson Nabila Massrali påpeker at Niger er en viktig partner for EU i regionen Sahel, og at en destabilisering ikke vil tjene noen.

Stengte grenser

USAs utenriksminister Antony Blinken har foreløpig sagt seg dypt bekymret og sier han rett i forkant av kuppet forsikret president Bazoum om USAs støtte.

Kuppmakerne har kunngjort nasjonalt portforbud og at landets grenser er stengt. I tillegg skal alle statlige institusjoner være stengt.

Soldatene advarer samtidig mot enhver form for utenlandsk inngripen.

Den pågående situasjonen i Niger utgjør det sjuende statskuppet i Vest- og Sentral-Afrika siden 2020.