Putin lover gratis korn til seks afrikanske land

NTB

Russlands president Vladimir Putin lover at seks afrikanske land skal få levert gratis korn de neste månedene.

Løftet ble gitt på toppmøtet med afrikanske ledere i St. Petersburg torsdag.

Ifølge Putin kommer Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Den sentralafrikanske republikk og Eritrea til å få levert mellom 25.000 og 50.000 tonn korn i løpet av de neste tre til fire månedene.

Kornavtale på is

Løftet blir gitt få dager etter at Russland nektet å forlenge kornavtalen med Ukraina. Dermed kan ikke Ukraina lenger eksportere korn via Svartehavet uten at skipene risikerer å bli utsatt for russiske angrep.

Toppmøtet i St. Petersburg er det andre i sitt slag og kommer på et tidspunkt da det er viktig for Russland å holde på gamle allierte, men også skaffe seg nye.

Både ukrainsk og russisk korn anses å ha stor betydning for å hindre sult i Afrika. Russland har tidligere blitt anklaget for å ha holdt tilbake store mengder hvete og mais for å sikre prisstigning på verdensmarkedet.

– Vestlig press

Denne gangen deltar færre statsoverhoder og regjeringssjefer enn i Sotsji i 2019. Mange land har i stedet sendt ministre og ambassadører. Russland mener årsaken er vestlig press.

– Nesten alle afrikanske land er blitt utsatt for et press uten sidestykke. USA, og særlig Frankrike, men også andre lands ambassader har gjort sitt for å hindre at møtet blir holdt, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov før møtet.

Ifølge Kreml er 49 av 54 afrikanske land representert på møtet. 17 av landene har sendt sin øverste leder.

Lover studentutveksling

Putin kom med flere andre løfter da han innledet møtet med en tale.

Blant annet skal flere afrikanske studenter får studere ved russiske universiteter. Dessuten skal statlige russiske medier etablere seg i en rekke afrikanske land for slik å skape et felles «informasjonsrom» mellom Russland og Afrika, ifølge Putin.

Det er også ventet at Putin tar til orde for mer handel mellom Russland og afrikanske land. I flere av landene er Russland en viktig våpenleverandør.

Toppmøtet varer i to dager og blir avsluttet fredag..