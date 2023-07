Guvernør: Havnen i Odesa truffet i enda et russisk angrep

NTB

Russland har igjen angrepet havnen i Odesa ved Svartehavet, opplyser en ukrainsk guvernør. En sikkerhetsvakt skal ha blitt drept.

Angrepet ødela en lasteterminal, opplyser guvernør Oleh Kiper i Odesa-regionen torsdag morgen.

Den ukrainske havnebyen har vært utsatt for en rekke russiske angrep etter at kornavtalen mellom Russland og Ukraina utløp i forrige uke uten å bli fornyet. Avtalen har sikret at Ukraina kunne eksportere korn og andre matvarer via Svartehavet uten å risikere å bli angrepet.

Onsdag var det på Ukrainas initiativ kalt inn til møte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere angrepene. Her nektet den russiske representanten å snakke.