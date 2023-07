Pakistanere gir opp Europa-drømmen etter båttragedie

NTB

Etter flere uker i Libya i påvente av båtskyss til Europa ga Muhammad Naeem Butt opp drømmen da han hørte om båttragedien som kostet hundrevis av pakistanere livet.

Mens han spar jord opp på en lastebil i Kashmirdalen i Pakistan, sier Butt at han avsluttet sin farlige ferd til Europa da han fikk nyheten om fiskebåten som gikk ned utenfor Hellas.

Så mange som 350 pakistanere var trolig blant de rundt 600 menneskene som druknet, inkludert 24 fra Butts egen hjemby Khuiratta i den frodige Kashmirdalen.

– Når jeg ser tilbake, innser jeg at det ikke var verdt risikoen, sier han.

Butt er en av flere fra Khuiratta som ombestemte seg og heller dro hjem igjen fra Libya etter båtkatastrofen.

– Livet defineres av kvalitetstiden man tilbringer med barn og kone, ikke pengene man eier, sier han.

Sparepengene går til menneskesmuglere

Titusener av unge menn har overført familiens sparepenger til agenter som smugler dem til Europa. Derfra kan penger sendes hjem til et land der de er enda mer verdt på grunn av den økonomiske krisen i Pakistan.

Butt fikk hjelp av venner og familie, og hans kone solgte sine verdifulle bryllupssmykker for å skrape sammen de 2,2 millioner rupier (75.000 kroner) han trengte til å betale menneskesmuglerne.

Første etappe på reisen gikk greit, med rutefly til Dubai og videre til Egypt, og så landeveien videre til Libya, der det ble tøffere.

Han tilbrakte to måneder i en provisorisk slumpreget leir med 600 andre migranter som ventet på dagen da et lasteskip skulle frakte dem trygt over Middelhavet.

Forsøkt rent i senk

I stedet ble de stuet om bord i en skrøpelig fiskebåt og drev rundt i internasjonalt farvann i åtte dager, før de først ble beskutt og så forsøkt rent i senk av et libysk marinefartøy, ifølge Butt.

De holdt seg flytende bare fordi marinefartøyet seilte av gårde da det kom en storm, legger han til. Men båten kom tilbake tre dager senere og tauet dem tilbake til havn der alle ble kastet i fengsel.

– Vi fikk minimalt med mat, bare for å holde oss i live – en tallerken makaroni eller kokt ris som skulle deles mellom fem personer. De var brutale folk, sier Butt.

Angst og frykt i hjembyen

Nyheten om fiskebåtforliset nådde fram til hjembyen hans mens han satt i fengsel, og førte til stor angst og sorg.

– Jeg kan ikke beskrive smerten og frykten jeg følte i en uke. Det var som om hele verden smuldret opp foran meg, sier Butts 31 år gamle kone Mehwish Matloob til AFP.

Men omsider slapp Butt ut av fengselet og kunne sende beskjed hjem til familien om at han var i live.

Hans 76 år gamle mor Razia Latif sier hun nå beklager faren han utsatte seg for.

– Vi så at andre kom fram til Europa, så hvorfor ikke sende ham? Om vi visste hvor farlig det var, hadde vi heller tigget, sier hun.

Merkbare forskjeller

Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen IOM har nylig kalt ferden over Middelhavet verdens farligste migrasjonsrute. 1.728 migranter og flyktninger er savnet hittil i år, allerede mer enn de 1.417 som forsvant i 2022.

Men de familiene som lykkes med å sende en sønn til Europa, lever høyt på pengene som sendes hjem.

Den merkbare forskjellen som skiller familiene med slektninger i Europa og dem uten, fører til mye misunnelse, sier Zafar Iqbal Ghazi i Kashmirs Menneskerettighetsforum.

– Hvis noen har et enetasjes hus, kan du rett ved siden av finne et med to og tre etasjer, til og med store palasser, sier han.

Grønnere gress

Til og med de som er relativt velstående etter lokal standard, kan fristes av fortellingene om store rikdommer i utlandet.

Hamza Bhatti tjente 200.000 rupier i måneden (rundt 7.000 kroner) som lastebilsjåfør i Saudi-Arabia, mer enn nok til å underholde kona og en åtte måneder gammel sønn. Likevel så gresset grønnere ut i Europa.

– Jeg trodde livet i Europa ville være mer levende og fargerikt sammenlignet med det jeg opplevde i Saudi-Arabia, sier 29-åringen til AFP.

Bhatti ble fengslet da også hans båt ble tauet tilbake til Libya, og han var i samme celle som Butt da nyheten om fiskebåtforliset kom.

– Det var min grådighet som fikk meg til randen av døden, sier han.

Pause blir midlertidig

Ghazi sier at over 175 unge reiste ulovlig fra Khuiratta til Europa bare i fjor, og han tror enhver pause etter forliset i Hellas bare blir midlertidig.

Pakistansk politietterforskning (FIA) sier at 69 menneskesmuglere er arrestert siden politiet innledet en offensiv i forrige måned, men det blir ikke lett å få dem dømt.

– Utfordringen er at de fleste av de unge hadde visum til Dubai, som de skulle bruke som utgangspunkt for å nå fram til Libya, sier en tjenestemann i FIA.

– Dette er ikke et nytt fenomen, og det tar ikke slutt etter den greske båttragedien, sier han.

Tøffere holdninger til migranter

Politikere i EU har oppfordret Brussel til å støtte medlemsstatene for at de kan ruste opp kapasiteten til å redde migranter til havs, men holdningen til migrantene er i ferd med å bli hardere over hele Europa, ikke minst i Hellas der støtten til asylsøkere stadig kuttes mer.

Mehwish sier at hennes mann Butt aldri igjen skal forsøke seg på reisen til Europa, selv om menneskesmuglerne returnerte noe av betalingen i håp om ikke å bli anmeldt.

– Jeg er ikke lei meg for at jeg mistet gullet, og jeg kan gjerne leve i fattigdom så lenge han er sammen med meg, sier hun.