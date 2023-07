Kim Jong-un tok med russisk delegasjon på våpenutstilling

Kim Jong-un (til høyre) tok med seg Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu (ved siden av) til en våpenutstilling i Pyongyang onsdag. Bildet er formidlet av de nordkoreanske myndighetene. Foto: KCNA / Korea News Service via AP / NTB

NTB

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har hatt møte med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu. De to var blant annet også på en våpenutstilling sammen.

Med seg til møtet hadde den russiske ministerens et brev fra president Vladimir Putin, melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Kim skal deretter ha takket Putin for å ha sendt militærdelegasjonen ledet av Sjojgu.

Ifølge forsvarsministeren har møtet styrket det «strategiske og tradisjonsrike » forholdet mellom Nord-Korea og Russland, og begge land lover å styrke båndene.

Den russiske delegasjonen er i Nord-Korea i forbindelse med at det er 70 år siden undertegnelsen av våpenhvileavtalen som i 1953 gjorde slutt på åpne krigshandlinger mellom nord og sør. I Nord-Korea omtales dagen om seiersdagen. Også en kinesisk delegasjon ledet av Li Hongzhong fra kommunistpartiets politbyrå er i landet.

Gruppen er den første på et så høyt nivå som besøker det svært lukkede landet siden begynnelsen av koronapandemien. Den russiske forsvarsministeren skal under en middag overfor sin nordkoreanske kollega ha rost det nordkoreanske militæret og omtalt det som verdens sterkeste. Nord-Koreas forsvarsminister sa ifølge KCNA at landet støtter fullt opp i kampen i det han kaller USAs gangsteraktige hegemoni.

Russland er en trofast alliert av Nord-Korea og et av få land som er på vennskapelig fot med regimet i Pyongyang.

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un har vært en konsekvent forsvarer av den russiske krigføringen i Ukraina og forsyner, ifølge USA, russerne med raketter og missiler.