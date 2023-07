Vestafrikanske land fordømmer mulig kuppforsøk i Niger

NTB

Nigers president Mohamed Bazoum skal være i trygghet og blir voktet av sine sikkerhetsstyrker. Det antas at han har vært utsatt for et kuppforsøk.

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas fordømmer det den betegner som et kuppforsøk og krever at president Bazoum blir løslatt straks og uten betingelser.

En kilde nær presidenten sier at han er trygg og voktes av spesialstyrker. Tidligere onsdag tok medlemmer av presidentgarden ham i forvaring, men hæren ga dem et ultimatum om å sette ham fri.

Misfornøyde medlemmer av presidentgarden stengte i en periode onsdag av tilgangen til presidentens kontor og bolig i landets hovedstad Niamey. Da samtaler ikke førte fram, nektet de å slippe presidenten fri, opplyser kilden.

Hendelsen betegnes av presidentens kontor som et utslag av raseri fra noen av presidentgardens medlemmers side, og det er angivelig ingenting som tyder på at et kupp er under utvikling. De aktuelle soldatene forsøkte forgjeves å få støtte fra hæren og nasjonalgarden, heter det.

Nyhetsbyrået AFPs journalist i byen sier det ikke er noen unormal militær aktivitet i området, heller ikke lyd av skudd eller annen uro. Trafikken går også som normalt.

Presidentens kontor sier i en uttalelse at presidenten og hans familie er i trygg forvaring, og at sikkerhetsstyrker passer på Bazoum inne i presidentpalasset.

Bazoum ble demokratisk valgt i 2021 til å lede et av Afrikas fattigste og mest kupp-utsatte land. Vestafrikanske Niger er et av de mest ustabile landene i verden. Det har vært fire statskupp siden løsrivelsen fra Frankrike i 1960 og et betydelig antall kuppforsøk.