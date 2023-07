To skadd da kran kollapset og traff bygning i New York

Brannvesenet i gang med å slokke brannen som oppsto etter at en kran falt inn i en bygning på Manhattan i New York onsdag. Foto: WABC / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En brann startet etter at en kran kollapset og falt inn i en bygning i New York i USA onsdag. Minst to personer er skadd.