Karaoke-kaos på Ryanair-fly: Passasjer tok over intercom med uventet allsang

Mannen var om bord på et Ryanair-fly da han bestemte seg for å gripe mikrofonen. Illustrasjonsfoto.

De andre passasjerene var delte i deres oppfatning av det uventede showet.

Passasjerer på en Ryanair-flyvning fra Dublin til Lourdes i Frankrike reagerte da en mann brukte intercom systemet til å lede en allsang av sangen «Hold Me Now» av den irske musikeren Johnny Logan.

Til tross for at noen passasjerer ikke hadde noe imot den spontane opptredenen og noen til og med ble med på sangen, var det andre som ikke reagerte like positivt, skriver New York Post.

– Jeg vet at dere ikke er kjent for underholdning om bord, men dette blir for galt, jeg og barna vil gjerne ha pengene våre tilbake, skrev passasjeren Pete Farrell på Twitter på mandag, sammen med et klipp som viser opptredenen.

– Fulle

Etter opptredenen takket mannen for oppmerksomheten, fortalte de om bord «vi ses senere» og ga en flyvertinne et kyss på kinnet.

Til avisen Dublin Live, forteller Farrell:

– Jeg leder en liten kirkegruppe, og tok med noen av barna til pilegrimsstedet i Lourdes. En gruppe menn ankom gaten, de var høflige i begynnelsen, men fortsatte å bli mer og mer fulle. Ikke det verste i verden, men det satte definitivt tålmodigheten vår på prøve. De skulle i alle fall ikke på pilegrimsferd, sier Farrell.

Blandede meninger

På Twitter var meningene delt om mannens opptreden. «Dette var en kapring», erklærte en, mens en annen la til: «Med mindre det er den ekte Johnny Logan, ville jeg ha bedt om pengene mine tilbake».

Andre så lysere på mannens opptreden og mente de misfornøyde passasjerene burde «ta det med ro». «Fælt, men han hadde det bare litt gøy», skrev en bruker. «Gi den gutten en drink, hvilken stemme», skrev en annen.

Hendelsen er ikke den første Ryanair-flyvningen som har skapt overskrifter denne måneden.

Tidligere i juli ble to passasjerer filmet mens de slo mot hverandre på en flyvning fra Malta til London etter at den ene angivelig nektet å la den andre komme til vindussetet sitt.