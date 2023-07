Bidens hund har bitt sikkerhetsvakter ti ganger på fire måneder

NTB

Hunden til president Joe Biden har bitt sikkerhetsvakter fra Secret Service minst ti ganger. Det hvite hus sier det er et stressende miljø for kjæledyr.

Den amerikanske konservative gruppen Judicial Watch har gått rettens vei for å få tak i dokumenter fra Secret Service. De viser at hunden til president Joe Biden, Commander, har bitt sikkerhetsvakter minst ti ganger på fire måneder, mellom oktober i fjor og januar i år.

En av sikkerhetsvaktene som ble bitt, skal ha blitt sendt til sykehus med skader i en arm og et lår.

Førstedame Jill Bidens talsperson sier i en uttalelse at Det hvite hus er et komplekst og til dels stressende miljø for kjæledyr, og at familien Biden jobber med å forbedre situasjonen for alle.

Secret Service sier på sin side at de kontinuerlig jobber med hvordan de kan løse sitt oppdrag best, samtidig som de omgås kjæledyr og øvrig familie.

– Vi tar våre ansattes sikkerhet og velvære på det største alvor, sier en talsperson for sikkerhetstjenesten.