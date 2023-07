Forskere: Over ni millioner engelskmenn har en alvorlig sykdom i 2040

NTB

I 2040 vil over ni millioner engelskmenn ha en alvorlig sykdom, viser en rapport. Det tilsvarer en av fem innbyggere.

Antall engelskmenn som lever med en alvorlig sykdom, ventes å stige med 37 prosent sammenlignet med 2019. Det vil legge et enda større press på Storbritannias nasjonale helsetjeneste NHS, viser rapporten fra Health Foundation.

Det er ventet at antall personer med hjertefeil vil nesten doble seg, samtidig som demens øker med 45 prosent og diabetes med 49 prosent.

Det er særlig eldrebølgen som får mye av skylden for den forventede økningen i alvorlige sykdommer. Når en større andel av befolkningen er i høy alder, er det flere som potensielt rammes av dårlig helse, påpekes det i rapporten.

Rundt 80 prosent av økningen i sykdomstilfeller vil ramme dem over 70 år.

Et annet bekymringspunkt i rapporten er overvekt. Til tross for at rapporten tar for seg den voksne befolkningen, er det ifølge forskerne alarmerende mange som sliter med overvekt.

Til tross for funnene i rapporten anslår forskerne bak at forventet levealder vil stige til 83,1 år.