Et tidligere ektepar fra Russland er dømt for forræderi

Bak slagmarken pågår det også en kamp i skyggene om å avsløre utro tjenere.

Nå hevder russerne å ha avdekket to spioner. Et tidligere ektepar og forsvarsarbeidere, identifisert med navnene R.A Sidorkin (50) og T.A. Sidorkina (41), skal ha utlevert militær etterretning til Ukraina, ifølge Russland.

Tirsdag ble de dømt til henholdsvis 17 og 13 år i fengsel for forræderi.

Se video: Ukrainerne tar russere til fange: Gir dem dette

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukrainerne tar russere til fange: Gir dem dette Les mer Lukk

Ville sprenge

Det melder Reuters, som også skriver at den regionale retten i Kursk hevder at paret planla å sprenge toglinjer i to russiske regioner som fungerer som viktige årer for å forsyne russiske soldater.

De angivelige spionene ble arrestert forrige måned av den føderale sikkerhetstjenesten i Russland, FSB. Arrestasjonen skal ha foregått i Kursk, en region som ligger nær grensen til Ukraina og som var én av de to målene for de påståtte planlagte sprengningsoperasjonene.

Den andre regionen de planla å sprenge toglinjer i, skal ha vært Belgorod. En russisk region som selv har fått gjennomgå motangrep siden krigens start.

(Artikkelen fortsetter under bildet)



Toglinjer i regionen Belgorod var et mål for spionene, hevder den russiske domstolen. Les mer Lukk

Penger og eksplosiver



Som bevis på planene hadde den russiske sikkerhetstjenesten avdekket mer enn 4 kg med plasteksplosiver, kontanter verdt over 1,5 millioner norske kroner, fire detonatorer og flere dokumenter.

Domstolen i Kursk hevder paret har begått forræderi. Les mer Lukk

Disse dokumentene skal ha gitt elementær informasjon om de russiske luftstyrkene. Helt konkret skal det ha vært tekniske dokumenter og modeller for å bygge våpensystemer til denne militære grenen.

Sidorkin fikk en strengere straff enn Sidorkina, fordi han i tillegg ble siktet for å ulovlig oppbevare våpen og ammunisjon, skriver Reuters avslutningsvis.