Lasteskip står i brann utenfor kysten av Nederland – minst én omkommet

NTB

Et lasteskip med rundt 3000 biler står i brann ved øya Ameland utenfor kysten av Nederland. Minst én person fra mannskapet har omkommet, ifølge kystvakten.

Skipet har et mannskap på 23 personer og alle er evakuert.

– Flere av dem er skadd, opplyser den nederlandske kystvakten til nyhetsbyrået AFP onsdag morgen.

Skadeomfanget er ikke kjent. Ifølge kystvakten begynte det å brenne i skipet rundt klokken 2 natt til onsdag.

– Det brenner kraftig, og det er besluttet å ikke sette brannmannskaper om bord for å slukke flammene. Vi forsøker å forhindre at skipet synker, men det krenger allerede, sier en talsperson for kystvakten til avisen De Gelderlander.

Ifølge avisen hoppet flere fra mannskapet over bord og ble plukket opp av skip som kom til unnsetning. Flere av dem har også blitt hentet opp av kystvakten og fraktet til land med helikopter.

Kystvakten mistenker at brannen skal ha startet i en elbil på skipet, som er et såkalt roroskip.

Skipet, som heter Fremantle Highway, er registrert i Panama og var på vei fra Bremerhaven i Tyskland til Port Said i Egypt da det tok fyr.