Seks funnet skyldige i terrordrap etter Brussel-angrepene i 2016

NTB

Seks av de tiltalte etter terrorangrepet i Belgias hovedstad i 2016 er funnet skyldig i terrordrap, opplyser dommeren i saken.

Dommeren leste tirsdag kveld opp dommen mot de ti tiltalte mennene.

Seks av dem ble funnet skyldige i terrordrap og drapsforsøk, skriver kringkasteren VRT. Deres journalist sier dommeren går raskt gjennom tiltalepunktene, og at det er vanskelig å følge med. Det ble først meldt at åtte personer var kjent skyldige i drap.

Tre av de tiltalte er frikjent for drapstiltalen. To av dem ble likevel dømt for å delta i en terrorgruppe. Den tredje ble frikjent også for dette, i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Den siste av de tiltalte antas å ha blitt drept i Syria, melder svenske SVT. Kringkasteren sier straffeutmålingen i saken er ventet til høsten.

En av de dømte er den svenske statsborgeren Osama Krayem. Han er utpekt som selvmordsbomberen som trakk seg siste øyeblikk i Brussel. Han soner for tiden en straff på 30 år i fengsel for terrorangrepene i Paris i 2015, der 130 mennesker ble drept.

32 personer ble drept i angrepene på flyplassen og i sentrum av Brussel 22. mars 2016. Over 300 mennesker ble såret. Tre av angriperne ble også drept.

En av dem som er funnet skyldig i drap, er fransk-marokkanske Salah Abdeslam. Han er tidligere dømt til livsvarig fengsel for sin rolle i de samme terrorangrepene i Paris som Krayem er dømt for. Abdeslam ble pågrepet i Brussel fire dager før angrepene i Brussel, men dømmes for sin rolle i planleggingen.