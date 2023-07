Storbritannia hevder Russland kan starte angrep på sivile skip

NTB

Russland kan komme til å også angripe sivile skip i Svartehavet i forsøkene på å lamme korneksport fra Ukraina, hevder britiske myndigheter.

Russland forlenget ikke kornavtalen da den gikk ut forrige uke og har deretter angrepet anlegg på land som knyttes til korneksporten.

Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward sier tirsdag at de tror russerne kan forberede angrep på sivile skip. Statsminister Rishi Sunak delte denne informasjonen med Ukrainas president i en telefonsamtale tirsdag.

– Vår informasjon indikerer også at Russland har lagt ut ytterligere miner i innseilingen til ukrainske havner. Vi er enige med USAs i at dette er en koordinert innsats for legge skylda på Ukraina for ethvert angrep på sivile skip i Svartehavet, sa Woodward på en pressebrifing.

Sunak sier ethvert russisk forsøk på å hindre korneksport fra Ukraina er uakseptabelt.

Russiske myndigheter anser nå alle skip som seiler til ukrainske havner, som potensielle transportører av militært utstyr. I en uttalelse forrige uke sa de at flaggstatene til skip som seiler til ukrainske havner, heretter vil bli ansett som part i konflikten.