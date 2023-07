Universitet i London møtt med rasisme-anklager da de forsøkte å bekjempe rasisme

Et tiltak som skulle hjelpe mot kronisk stress fra rasisme, har trolig lindret verken stress eller rasisme for de ansatte ved et London-universitet.

I forrige uke ble ansatte ved det anerkjente universitetet King's College i London invitert til å delta på leksjoner innenfor treningsformen tai chi.

Det var bare én liten detalj som skulle skape heftig debatt.

Ingen adgang

Arrangementet var ifølge en e-post sendt ut nemlig kun «for ansatte som identifiserer seg som svarte/fargede/global majoritet», skriver The Telegraph som først omtalte saken.

Hvite kollegaer ble dermed utestengt fra timene som hadde som «mål å bekjempe kronisk stress opplevd i kroppen som et resultat av rasisme og systematisk undertrykkelse», og ifølge avisen skal et tilhørende skjema gjentatte ganger ha stilt spørsmål som var egnet for å sile ut de som ikke tilhørte de berørte gruppene.

Nå har både kollegaer og en tidligere utdanningsminister engasjert seg.

– Segregering

«Segregering» kaller noen det. En foreleser ved universitetet stusser over at nyhetsbrevet støtter en så tydelig «separatisme».

Sir John Hayes, styreleder for en gruppe konservative parlamentsmedlemmer og tidligere utdanningsminister sier han vil melde det inn til Kommisjonen for Raselikhet for å teste lovlydigheten ved arrangementet, melder The Telegraph.

Han sier det er «mye slikt tull som foregår».

King's College står igjen i stormen for nytt forsøk på å bekjempe rasisme. Les mer Lukk

Flere kontroverser

Akkurat hvilket «tull» Hayes refererer til er ukjent, men denne hendelsen kommer ikke helt isolert.

I 2017 ble det, ifølge The Telegraph, stor oppstandelse da det kom et forslag om å bytte ut noen av skolens grunnleggere med en «vegg av mangfold».

Senest i år mottok også Universitetet i Cambridge klager etter å ha planlagt å forby hvite arbeiderklasse-studenter å ta en av sine mastergradsklasser, og noen studenter ved Universitetet i Westminster fikk ikke delta på et arrangement i forbindelse med Black History Month – en måned som skal øke bevisstheten rundt svarte menneskers historie.

King’s College ligger høyere enn landsgjennomsnittet med sine 24 prosent ansatte bestående av svarte, asiatiske og etniske minoriteter. Det er også høyere enn gjennomsnittet av disse gruppene i den øvrige befolkningen. Der er tallet 18 prosent, ifølge The Telegraph.