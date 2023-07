NTB

Et brannfly har styrtet i den sørlige delen av Hellas.

Hendelsen er fanget opp på TV. Det er ikke kjent om noen er omkommet.

– Flyet styrtet under et oppdrag på øya Evvia. Det var minst to personer om bord da flyet gikk ned ved landsbyen Platanisto, sier talsmann Yannis Artopios ved redningstjenesten.

Flyet var av typen Canadair, et sjøfly som lander på vannet og suger inn vann under fart.