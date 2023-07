Joe Biden har doblet bruken av korte trapper på vei inn i Air Force One, ifølge ny rapport

Presidenten har økt bruken av de korte trappene på vei om bord i Air Force One.

President Joe Bidens bruk av en kortere trapp for å gå om bord i Air Force One har doblet seg siden han falt etter å ha snublet under en seremoni sist måned, skriver New York Post.

Det kan se ut til at Det hvite hus legger til rette for den 80 år gamle Biden mens han forbereder seg på å stille til valg for en ny periode, slik at et fall eller andre tabber ikke skjer igjen, ifølge en analyse gjort av NBC News.

Se video: Her går det galt for Biden:

Her går det galt for Biden

Økt bruk

President Joe Biden går ombord i Air Force One ved Andrews Air Force Base i Maryland 20. juli 2023. Les mer Lukk

En av justeringene ser ut til å være klatreturen opp trappene til presidentflyet, noe som vanligvis er et ikonisk øyeblikk for tidligere presidenter.

– Du kan ikke være for forsiktig, forteller en kilde.

De korte trappene, som går inn i midten av flyet, ble brukt av den øverstkommanderende for å gå om bord i Air Force One bare 37 prosent av tiden før fallet på eksamensseremonien i Colorado.

De siste syv ukene har Biden brukt den korte trappen 84 prosent av tiden, altså 31 av de 37 gangene han har gått på og av flyet.

Støtte fra Clinton

Også tidligere demokratiske presidentkandidat Hillary Clinton har innrømmet at president Bidens høye alder kan være et problem i valget i 2024.

– Det er en bekymring for alle. Vi har hatt presidenter som har falt før som var mye yngre, og folk fikk ikke hjerteklapp, sa Clinton.

Clinton oppfordret fortsatt velgere til å støtte presidenten og sa at Biden sjelden får den anerkjennelsen han fortjener «når det gjelder jobber og vekst og planlegging for fremtiden».