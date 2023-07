Russland med klare krav før ny kornavtale kan inngås

NTB

Russland vil ikke inngå noen ny kornavtale før russiske krav er innfridd, sier en talsmann for Kreml.

FNs generalsekretær António Guterres ba mandag innstendig om at Russland må fornye avtalen som gikk ut i forrige uke.

Guterres ba Russland tillate trygg eksport fra ukrainske havner, til tross for den spesielle militæroperasjonen som pågår, slik russerne betegner krigen.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa tirsdag at Guterres ikke tok opp det viktigste russiske ankepunktet mot den utløpte avtalen – at det ikke var noen tilnærming på det punktet som gjelder problemfri russisk eksport av landbruksvarer og gjødsel.

Ikke gjenoppta

– Vel har Guterres lagt fram en slags handlingsplan som omfatter løfter om at det på et tidspunkt vil bli mulig å iverksette den russiske delen av avtalen. Dessverre er det slik for øyeblikket at Russland ikke kan gjenoppta avtalen da russiske krav ikke blir innfridd, heller aldri er blitt innfridd, sa Peskov.

Talsmannen viste til en uttalelse fra president Vladimir Putin om at Russland vil gjenopplive avtalen straks det tillegget som omhandler russiske krav, blir imøtekommet.

Ingen forhandlinger

Russlands viseutenriksminister Sergej Versjinin bekreftet også tirsdag at det ikke pågår noen forhandlinger om å gjenåpne kornavtalen, melder det russiske nyhetsbyrået RIA.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak hadde tirsdag en telefonsamtale med president Volodymyr Zelenskyj om framtiden for kornavtalen. De var begge enige om betydningen av at ukrainsk korn kommer fram til det internasjonale marked.

– Statsministeren sa at Storbritannia arbeider tett med Tyrkia for å gjenopplive kornavtalen. Britene vil bruke sin posisjon som leder av sikkerhetsrådet til å fordømme Russlands framferd, sa en talsperson for Sunak.