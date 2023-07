Amsterdam har vedtatt forbud mot cruiseskip

Lokale myndigheter i Amsterdam ønsker å flyttecruiseskip-terminalen ut av sentrum av Amsterdam som et tiltak i kampen mot forurensing og overturisme

Et tiltak mot forurensing og overturisme.

Hvert år lokker Amsterdam til seg store mengder turister, som enten vil oppleve de smale gatene og de klassiske kanalene, eller liberale marijuana-lover og det berømte «Red Light District».

Nå ønsker de lokale myndighetene i Amsterdam minske turismens fottrykk på byen. Et av tiltakene for å dette er å forhindre at store cruiseskip kan legge til kai i byen.

Forbud vedtatt i bystyret

Torsdag forrige uke vedtok et flertall i bystyret i Amsterdam et forslag om å flytte terminalen som tar imot cruiseskip i Amsterdam og dermed blokkere de store skipene fra sentrum av byen, skriver The Washington Post.

I en kunngjøring fra det politiske partiet D66 Amsterdam 21. julis, tår det at forslaget er ment for å imøtekomme bekymringer knyttet til luftforurensing fra skipene og de mange turistene som strømmer til byen under havnebesøk.

Anouk Panman, talsperson for varaordfører Hester van Buren, bekrefter i en e-post fredag til The Washington Post at bystyret har vedtatt forslaget. «Amsterdam kommune kommer til å undersøke hvordan dette forslaget kan gjennomføres», skriver hun videre.

Et cruiseskip på vei ut av Venezia-lagunen i 2019. To år senere innførte italienske myndigheter et forbud mot at cruiseskip kan kjøre direkte inn til Venezia. Les mer Lukk

Kampen mot overturisme

Forslaget må likevel diskuteres med partnere i Nordsjøkanalen og det kan derfor ta litt tid før forbudet blir iverksatt, understreker talspersonen. Nordsjøkanalen er en kunstig skipskanal i Nederland som går fra Nordsjøen og inn til Amsterdam.

Amsterdam er en av flere europeiske byer som i flere år har slitt med overturisme. Tiltaket om å forby cruiseskip er et av mange tiltak som bystyret setter inn for å få ned andelen turister som besøker byen.

Italienske og kroatiske myndigheter har også innført lignende forbud mot cruiseskip og overturisme.

I 2021 ble det forbudt for cruiseskip å kjøre inn til Venezia, og i Dubrovnik i Kroatia har lokale myndigheter begrenset antall turister som får besøke gamlebyen samtidig.