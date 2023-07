Qin Gang fjernet som Kinas utenriksminister – forgjenger Wang Yi overtar jobben

NTB

Kinas tidligere utenriksminister Wang Yi er tilbake i sin gamle jobb etter at nykommeren Qin Gang er fjernet. Årsaken er ikke kjent.

Qin Gang har ikke vært sett offentlig på nesten en måned, og spekulasjonene om hans fravær har florert.

Sist gang han opptrådte offentlig, var da han møtte Russlands viseutenriksminister Andrej Rudenko i Beijing 25. juni.

Vedtaket om å fjerne Qin ble gjort i Folkekongressens stående komité, melder den kinesiske statskanalen CCTV tirsdag. Årsaken blir ikke oppgitt.

– Qin Gang ble fjernet fra stillingen som utenriksminister, står det i den korte kunngjøringen, der det også blir kunngjort at Wang har overtatt stillingen.

Mange rykter

En talskvinne for utenriksdepartementet i Beijing ville tirsdag ikke svare på spørsmål om hvorfor Qin ikke har vist seg offentlig på flere uker.

Tidligere har departementet vist til «helseproblemer» for å forklare fraværet. Men det har ikke stanset et vell av rykter på kinesiske sosiale medier. De går blant annet ut på at Qin blir etterforsket for en påstått affære med en kjent programleder på TV.

Qin ble utnevnt til utenriksminister i desember 2022 og har fått tilnavnet «ulvekriger», et kallenavn som ble brukt på en ny generasjon kinesiske diplomater som med kraftfull retorikk slo tilbake mot vestlig kritikk av Kina.

Mektig utenrikssjef

Wang Yi, som nå overtar jobben, var utenriksminister fra 2012 til 2022. Selv om han gikk av som utenriksminister i desember i fjor, har han fortsatt å ha en sentral stilling i kinesisk utenrikspolitikk. Han er Kommunistpartiets utenrikssjef og har dermed høyere rang enn Qin hadde.

De siste ukene har Wang blant annet hatt flere samtaler på høyt diplomatisk nivå i vestlige land. Nylig tok han imot USAs klimautsending John Kerry i Beijing, og tidligere i juli møtte han både USAs utenriksminister Antony Blinken og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på Asean-møtet i Indonesias hovedstad Jakarta.

At det ikke var Qin som deltok på møtet, ble møtt med undring.

Stor tillit fra Xi Jinping

Qin Gang er kjent for sitt gode forhold til president Xi Jinping. Han har tidligere vært Kinas ambassadør til USA, snakker flytende engelsk og har flere ganger forsvart Kinas geopolitiske standpunkter i offentligheten.

I midten av mai besøkte han Norge etter å ha blitt invitert av utenriksminister Anniken Huitfeldt.

At Xi ønsket ham som utenriksminister framfor mer erfarne kandidater, er blitt forklart med at Xi hadde stor tillit til ham.

Utenriksministerens fravær har skapt et tomrom på toppen av Kinas utenrikstjeneste. Tidligere i juli skulle han fått besøk av EUs utenrikssjef Josep Borrell, men besøket ble avlyst i siste liten. Bloomberg meldte fredag at også besøket til den britiske utenriksministeren James Cleverly er blitt utsatt på grunn av Qins fravær.