Tidligere partileder i kinesisk storby dømt til livsvarig fengsel

NTB

En tidligere leder for kommunistpartiet i den kinesiske storbyen Hangzhou er dømt til livsvarig fengsel for korrupsjon, melder kinesiske medier.

Zhou Jiangyong var partileder i byen fra mai 2018 til august 2021, da etterforskningen mot ham startet.

Nå er han dømt for å ha mottatt bestikkelser for 182 millioner yuan, tilsvarende over 250 millioner kroner, både personlig og via slektninger.

Dommen ble tirsdag kunngjort i en domstol i byen Chuzhou, som ligger nordvest for Shanghai, melder den kinesiske statskanalen CCTV.

Han er i utgangspunktet dømt til døden, men dommen kommer til å bli omgjort til livsvarig fengsel etter to år.

Bestikkelsene ble gitt i bytte mot at han ga tillatelser til byggeprosjekter og overtakelse av landområder i ulike områder av Zhejiang-provinsen, der Hangzhou er den viktigste byen.

Millionbyen ligger sørvest for Shanghai og er et kjent teknologisenter der selskaper som Alibaba og Ant Group har hovedkontor.