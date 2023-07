Leger i Israel streiker mot rettsreformen

NTB

Leger i Israel går ut i streik mot statsminister Benjamin Netanyahus omstridte rettsreform, som mandag ble vedtatt i nasjonalforsamlingen Knesset.

Medlemmer av den israelske legeforeningen, som representerer omtrent 95 prosent av legene i landet, skal streike i ett døgn, med unntak av akuttmottak landet over og sykehus i Jerusalem, melder foreningen.

Regjeringen har svart ved å be om en rettskjennelse som kan tvinge legene tilbake på jobb.

Legene viser til en utvikling der en regjering, med henvisning til den nye loven, kan komme til å legge seg opp i faglige beslutninger som ansatte i helsevesenet har tatt på ulike institusjoner.

Svart dag

Svarte felter preget førstesiden på flere aviser. En svart dag for Israel, heter det i en annonse som er trykket inn av en gruppe personer som jobber i teknologibransjen.

Ledere av protestbevegelsen sa tirsdag at et økende antall frivillige reservister vil nekte å melde seg til tjeneste.

Opposisjonsleder Yair Lapid har bedt reservistene om å avvente situasjonen, da sikkerheten for staten Israel er et overordnet mål for alle israelere.

Lapid viser til at en politisk kontrollgruppe har meldt vedtaket i Knesset inn for høyesterett for å få en avklaring av det juridiske grunnlaget.

Demokrati

Lovforslaget – som innebærer en overhaling av rettsvesenet og innskrenking av høyesteretts makt – har blitt møtt med hard kritikk både i Israel og fra omverdenen.

Netanyahu og regjeringen sier rettsreformen er helt nødvendig for å redde det israelske demokratiet, mens kritikere hevder at loven undergraver rettsvesenets uavhengighet og kan føre til et mer autoritært regime.

Tusenvis demonstrerte i Tel Aviv og Jerusalem etter at loven ble vedtatt mandag. Flere steder brukte politiet vannkanoner og tåregass for å spre demonstrantene.

Den politiske krisen blir omtalt som den verste i det israelske samfunnet på flere tiår.