Gynekolog risikerer 20 års fengsel for seksuelle overgrep

Gynekologen har fått mer enn 200 anklager mot seg.

En tidligere amerikansk gynekolog risikerer opptil 20 års fengsel for seksuelle overgrep mot pasienter.

Det melder CBS News.

Gynekologen er anklagd for å ha misbrukt mer enn 200 pasienter seksuelt i løpet av flere tiår, deriblant mindreårige og gravide. Mannen i 60-årene ble i januar kjent skyldig i seksuelle overgrep og for å ha lokket kvinner over delstatsgrensene for å så misbruke dem.

Den tidligere legen jobbet på et sykehus på Manhatten i New York City. Overgrepene strekker seg helt tilbake til 1980-tallet.

Den tiltaltes advokater har bedt om en mildere straff med henvisning til psykiske problemer.

Aktoratet har imidlertid kalt den tidligere gynekologen et «overgripende rovdyr» som utnyttet forholdet mellom lege og pasient til å begå seksuelle overgrep mot pasienter som stolte på ham, skriver CBS News.

Dommer Richard Berman beskriver oppførselen til den dømte som «uanstendig, alvorlig, ute av kontroll, fordervet og ekstraordinær» og saken som «ikke lik noen annen».

Dommeren i saken har foreslått 20 års fengsel for tiltalte, men den endelige domsavsigelsen er utsatt til tirsdag ettermiddag norsk tid.