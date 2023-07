FN pumper olje ut av oljetanker ved Jemen for å hindre miljøkatastrofe

På grunn av krigen i Jemen har den enorme oljetankeren ikke blitt vedlikeholdt på åtte år. Nå har FN iverksatt en operasjon for å overføre over 1 million fat olje til et sikrere skip. Skulle oljen renne ut i Rødehavet, vil det koste anslagsvis 20 milliarder dollar å rydde opp etter katastrofen. Foto: Osamah Abdulrahman / AP / NTB

NTB

FN har begynt å tømme en rusten oljetanker utenfor kysten av Jemen for olje for å hindre at den renner ut i Rødehavet og forårsaker en enorm miljøkatastrofe.

Den 47 år gamle supertankeren FSO Safer inneholder over 1 million fat olje. Helt siden 1980-tallet har det ligget utenfor havnebyen Hodeida, der det har fungert som et flytende oljelager.

Men på grunn av krigen som brøt ut i Jemen for åtte år siden, er det ikke blitt vedlikeholdt, og de siste årene har faren økt for at skipet kommer til å kollapse slik at oljen retten ut i havet.

Tirsdag meldte FN at operasjonen med å tømme skipet for olje er i gang. Det er ventet at det vil ta cirka tre uker å overføre oljen til et annet skip.