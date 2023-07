Singapore planlegger å henrette to personer, varsler menneskerettighetsgruppe

NTB

Singapore planlegger den første henrettelsen av en kvinne på nesten 20 år, varsler en menneskerettighetsgruppe. Også en annen person skal henrettes.

Gruppen TJC appellerer til myndighetene om at henrettelse bli omgjort.

TJC opplyser at en mann på 56 år etter planen skal bli hengt onsdag. Han ble dømt til døden for å ha smuglet 50 gram heroin. Henrettelsen skal angivelig skje i Changi-fengselet.

En 45 år gammel kvinne, som TJC har identifisert som Saridewi Djamani, skal henrettes fredag. Hun ble dømt til døden i 2018 for å ha smuglet 30 gram heroin. Hvis denne henrettelsen fullbyrdes, blir det første gang en kvinne blir hengt siden 2004, da en 34 år gammel frisør ble hengt, også etter en narkotikadom.

TJC sier at de to dødsdømte kommer fra Singapore og at familiene har fått beskjed om datoene for henrettelse.

Singapore har blant verdens strengeste narkotikalover. Smugling av mer enn 500 gram kannabis og 15 gram heroin kan gi dødsstraff.

Amnesty International ber i en uttalelse tirsdag om at henrettelsene må bli stanset.

– Det er ingen dokumentasjon på at dødsstraff virker avskrekkende på bruk og tilgjengelighet av narkotiske stoffer. Det er brutalt og grusomt å videreføre henrettelser i narkotikakontrollens navn, heter det i uttalelsen fra Amnesty.