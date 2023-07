Putin vert for toppmøte med afrikanske ledere

President Vladimir Putin og Sør-Afrika president Cyril Ramaphosa under et russisk-afrikansk toppmøte i St. Petersburg i juni i år. Foto: Ramil Sitdikov / RIA Novosti via AP / NTB

Leveranser av korn og Wagner-gruppens framtid er nøkkeltemaer når president Vladimir Putin denne uken tar imot nesten 50 afrikanske ledere i Moskva.

Møtet er det andre i sitt slag og kommer på et tidspunkt da det er viktig for Russland å holde på gamle allierte, men også skaffe seg nye. Det er ennå ikke klart hvor mange av kontinentets statssjefer som kommer til toppmøtet.

Budskapet til gjestene fra Putin er at Russland er en garantist for stabile leveranser av matkorn og andre landbruksprodukter. Den russiske presidenten har sågar lovet gratis kornleveranser til de fattigste landene, nå som kornavtalen om eksport fra Ukraina gjennom Svartehavet er lagt til side.

– Jeg forsikrer at vårt land er i stand til å erstatte det ukrainske kornet, både som handelsvare og i noen tilfeller som gratisleveranser, sa Putin senest mandag.

Han framholdt i en uttalelse fra Kreml at Russland har skipet nesten 10 millioner tonn med korn til Afrika i årets første halvår.

Stor blokk i FN

Afrikas 54 land og 1,3 milliarder mennesker utgjør den største stemmeblokken i FN, men har vært mer splittet enn noen annen gruppering når resolusjoner som fordømmer Russlands invasjon, har kommet til votering i hovedforsamlingen.

– Hvis land drar fra Moskva fredag uten å føle seg tatt hensyn til, vil de nok etter hvert markere større avstand til Russland, sier sikkerhetsanalytiker Cameron Hudson ved senter for strategiske og internasjonale studier i Washington.

Hudson sier at møtet blir svært viktig for Putins forsøk på å utvide og konsolidere støtten til Russland på det afrikanske kontinent.

– Det er en tendens til at afrikanske land i stadig større grad stemmer ut fra sine egne interesser. Dette blir derfor et avgjørende øyeblikk for forholdet mellom Afrika og Russland, mener Hudson.

Frieri

Som en opptakt til møtet fant Russlands ambassadør til Kenya tiden riktig å sende et leserinnlegg til to av landets største aviser. Her gir ambassadør Dmitij Maksimytsjev EU og USA skylden for at kornavtalen kollapset.

De brukte ethvert tilgjengelig «knep» for å holde russiske korn og kunstgjødsel ute fra verdensmarkedet, skriver han.

– Nå, mine kenyanske venner, vet dere sannheten om hvem det er som bruker matleveranser som våpen, skrev ambassadøren.

Kenya har en lang forhistorie som nær alliert av USA og kanskje ikke det landet i Afrika som er mest mottakelig for russisk diplomatisk aktivisme.

Framtiden for Wagner-gruppen etter det avbrutte opprøret blir en viktig sak for land som Mali, Sudan og andre som har inngått samarbeid om sikkerhet med leiesoldatene i bytte mot mineralressurser som gull. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har sagt at Wagners virksomhet i Afrika vil fortsette.

Fredsforslag

En gruppe afrikanske ledere står bak et fredsforslag for krigen i Ukraina, og den russiske ambassadøren uten portefølje, Oleg Ozerov, sier til avisen Kommersant at forslaget «kan bli drøftet under toppmøtet».

Putins egen rolle i forholdet til Afrika kan også komme opp. Som president har han besøkt Afrika sør for Sahara kun én gang under sine mer enn 20 år ved makten.

I forrige uke kunngjorde Sør-Afrika at Putin hadde sagt seg enig i at han ikke skal delta på et økonomisk toppmøte i august.

Den internasjonale straffedomstolen har utstedt en arrestordre på Putin, og sørafrikanske myndigheter ville ha fått et delikat dilemma i fanget dersom den russiske presidenten dukket opp i landet.