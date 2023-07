Obama-familiens kokk druknet

NTB

Den personlige kokken til tidligere president Barack Obama og familien er bekreftet omkommet i en ulykke med såkalt Sup-brett i delstaten Massachusetts.

Ulykken skjedde nær Obama-familien bolig på øya Martha's Vineyard. Den tidligere presidenten og familien var ikke hjemme da ulykken skjedde.

I en uttalelse betegner Michelle og Barack Obama kokken Tafari Campbell (45) som «en elsket del av familien». Han jobbet i Det hvite hus under Obamas tid som president.

– Da vi gjorde oss klare for å forlate Det hvite hus, spurte vi om Tafari ville bli med oss, noe han sjenerøst takket ja til. Han har vært del av livene våre siden da, og det at han er borte, tynger oss med sorg, skriver det tidligere presidentparet.

Letingen startet søndag etter melding om at en person på et sup-brett hadde problemer, havnet under vann og ikke kom opp igjen. Den omkomne ble funnet på rundt 2,5 meters dyp 100 meter fra land. Mandag bekreftet politiet at den døde var Tafari Campbell.