Vladimir Putins arrestasjon av Igor Girkin vil gjøre russiske styrker «rasende», ifølge britisk etterretning

En amerikansk tenketank hevder samtidig at Girkins arrestasjon er et forsøk på å slå ned på profilerte russiske ultranasjonalister.

Arrestasjonen av militærbloggeren og den tidligere russiske kommandøren Igor Girkin vil sannsynligvis gjøre russiske styrker som kjemper i Ukraina «rasende», ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Offiserer fra Russlands etterforskningskomité, som etterforsker alvorlige forbrytelser, arresterte Girkin fredag forrige uke.

Etter at han møtte i retten samme ettermiddag, ble han varetektsfengslet i påvente av rettssak 18. september, anklaget for å ha oppfordret til ekstremisme, skriver Newsweek.

Se video: Den russiske marinen viser muskler i Svartehavet etter trusler

Your browser doesn't support HTML5 video. Den russiske marinen viser muskler i Svartehavet etter trusler Les mer Lukk

Kritisk

Girkin, som også er kjent som Igor Ivanovich Strelkov, er en tidligere offiser for den russiske føderale sikkerhetstjenesten (FSB), og bidro til Russlands annektering av Krim i 2014.

Han har vært kritisk til hvordan den russiske presidenten Vladimir Putin og det russiske militæret utfører invasjonen av Ukraina, en krig han har støttet.

Det har vært spekulert i hvorfor Girkin har «fått lov» til å kritisere Russlands innsats i Ukraina så åpent som han har gjort, når kritikk av det Russland kaller en «spesiell militær operasjon» kan resultere i lange fengselsstraffer.

Girkin har en stor følgerskare på den sosiale medieplattformen Telegram, der han har lagt ut videoer og meldinger om sine tanker om russisk militærledelse.

Rasende

I en etterretnings-oppdatering på Twitter, skriver Storbritannias forsvarsdepartement at Girkins arrestasjon «sannsynligvis vil gjøre russiske militærbloggere og store deler av tjenestegjørende militære rasende», da de «i stor grad ser på Girkin som en dyktig militæranalytiker og patriot».

Selv om Girkin ikke er noe alliert av Wagner-gruppen, «var han sannsynligvis kun forberedt på å tøye grensene for offentlig kritikk» når det kom til det mislykkede Wagner-opprøret forrige måned, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

Den russiske avisen RBC rapporterte at Girkins arrestasjon ble utført på forespørsel fra et tidligere medlem av Wagner-gruppen, en påstand som ikke er blitt bekreftet.

Imidlertid sier amerikanske Institute for the Study of War (ISW), at Girkins arrestasjon trolig var et forsøk fra Putin-regimet på å slå ned på profilerte russiske ultranasjonalister i kjølvannet av Wagner-opprøret.

ISW legger til at arrestasjonen av Girkin og andre ultranasjonalister med bånd til russiske sikkerhetstjenester viser at «ukjente russiske tjenestemenn kan ha et ønske om å sikte seg inn på fremtredende ultranasjonalister som rutinemessig avslører innsideinformasjon om Kreml».