Nær 30 skip på vent etter angrep på kornlager i Ukraina

Dette bildet av lasting av korn ved havna Izmajil i april i år. Natt til mandag ble et lager på havna ødelagt i et russisk angrep. Foto: Andrew Kravchenko / AP / NTB

Nærmere 30 skip ligger oppankret i nærheten av havneterminalen sør i Ukraina hvor Russland ødela et kornlager natt til mandag.

Nyhetsbyrået Reuters har gjort en opptelling basert på data fra tjenesten Marine Traffic.

Den viser 29 fartøy utenfor den viktige havnebyen Izmajil, deriblant også kjemikalietankere. Det er imidlertid uklart nøyaktig hva som er årsaken til at hvert av dem har stoppet.

Iranskbygde droner skal ha blitt brukt i angrepene på havneanlegget ved elva Donau i Odesa-regionen natt til mandag. Sju personer ble skadd i angrepet.

– Som et resultat av angrepene ble et kornlager ødelagt. Tanker for lagring av annen type last fikk skader, het det i en uttalelse fra det ukrainske forsvaret.

Ingen kornavtale

Russiske angrep mot Odesa-regionen har tiltatt etter at russerne nylig trakk seg fra avtalen som har sikret trygg eksport av korn fra Ukraina over Svartehavet. Myndighetene i Russland sier de vil anse alle skip på vei mot ukrainske kornhavner som militære mål.

Forsikringsbransjen har suspendert avtaler for de ukrainske havnene som var en del av kornavtalen.

Kritisk til EU-forlengelse

Fem land i Ukrainas nabolag – Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria – ba forrige uke EU om å forlenge importforbudet for korn fra det krigsherjede landet.

Mandag sier president Volodymyr Zelenskyj at dette vil være uakseptabelt.

– Å blokkere eksport via land fra Ukraina etter 15. september, når de relevante restriksjonene går ut, er uakseptabelt i enhver form. Vi har tro på avtalen med EU-kommisjonen, men vi er forberedt på ethvert scenario, heter det i en uttalelse fra presidenten.

De fem landene vil tillate å bli brukt som transittland for korn på vei til andre land. De har imidlertid opplevd at mye av kornet har havnet i deres eget landbruksmarked og gitt prispress for hjemlige bønder.