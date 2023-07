Dialog er innledet etter amerikansk soldat flyktet til Nord-Korea

En TV-skjerm i Seoul viser et bilde av den amerikanske soldaten Travis King, som forrige uke tok seg over grensen til Nord-Korea. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB

NTB

En dialog er innledet med Nord-Korea om den amerikanske soldaten som nylig krysset grensen til landet, melder FN-styrken som er stasjonert på stedet.

Den 23 år gamle amerikanske soldaten Travis King, som skulle sendes hjem etter to måneders fengsel i Seoul for en overgrepsanklage, hoppet over grensen under en guidet tur i forrige uke.

– En samtale er innledet med den koreanske folkearmeen gjennom kanaler som inngår i avtalen om våpenstillstand, sier Andrew Harrison ved FN-styrken som under amerikansk ledelse overvåker grenseområdet.

Omstendighetene rundt Kings handlinger er uklare. Han skulle eskorteres til flyplassen, men klarte på en eller annen måte å komme seg unna og sluttet seg til en gruppe turister som besøke grensebyen Panmunjom. Der skal han ha bykset over grenseskillet og forsvunnet ut av syne på nordlig side.

USA har ingen diplomatiske forbindelser med Nord-Korea. Sverige har derimot ambassade i Pyongyang og har fungert som kontakt mellom regjeringen i Washington og det nordkoreanske regimet. Det har også skjedd ved tidligere anledninger.