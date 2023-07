Tyrkiske medier: Dansk mann pågrepet for drap på ekskone og datter

NTB

En dansk statsborger er ifølge tyrkiske medier pågrepet for drap på sin sjuårige datter og ekskone i Tyrkia lørdag.

De to ble drept ved bassenget på et hotell i byen Nevsehir, rundt 28 mil sørøst for hovedstaden Ankara.

En 53-årig dansk mann ble søndag pågrepet for drapene, skriver flere tyrkiske medier. Han skal ha stukket datteren og ekskona med kniv etter å ha klart å spore dem opp mens de ferierte i Nevsehir.

Ekskona og deres sjuårige datter hadde ifølge Demirören News Agency også bopel i Danmark. Mannen skal først ha flyktet fra hotellet, men senere ringt og meldt seg for politiet.

De avdødes familie bekrefter hendelsen overfor Ekstra Bladet , men ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer. Mannen har angivelig omtalt drapene sin Facebook-side og gitt uttrykk for at han ikke angrer.

Dansk UD kunne søndag kveld ikke bekrefte hvorvidt noen dansk statsborger er involvert i den tyrkiske drapssaken.