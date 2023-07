Russland: To ukrainske droner skutt ned over Moskva

Skader på en bygning i Moskva etter det som skal ha vært et forsøk på droneangrep natt til mandag. Les mer Lukk

NTB

To ukrainske droner er stanset over Moskva, ifølge Russland. Dronerester skal ha blitt funnet et par kilometer fra det russiske forsvarsdepartementet.