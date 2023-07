Stor flom i Canada – fire personer er savnet

En flom i den canadiske provinsen Nova Scotia har ført til store ødeleggelser. Foto: Darren Calabrese / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Den canadiske provinsen Nova Scotia har blitt rammet av sitt kraftigste regnvær på mer enn 50 år. Det har forårsaket store oversvømmelser og enorme skader.

Regnværet, som startet på fredag, tømte over 25 centimeter nedbør over enkelte steder på bare 24 timer. Det er omtrent like mye nedbør som provinsen får over tre måneder.

Oversvømmelsene har skylt bort veier, svekket broer og fylt bygninger med flomvann. Provinsminister Tim Houston kaller enkelte av skadene «ufattelige». Fire personer, to av dem barn, er så langt meldt savnet i uværet.

Flommen i Nova Scotia skjer ikke lenge etter at Canada var preget av store skogbranner som har brent bort et rekordstort antall dekar og sendt røykskyer inn i nabolandet USA.