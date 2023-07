Netanyahu har fått pacemaker, protestene mot rettsreform øker i styrke

NTB

Israels statsminister Benjamin Netanyahu fikk natt til søndag satt inn pacemaker. Det skjer samtidig med at protestene mot ham og rettsreformen tiltar.

– For en uke siden ble jeg utstyrt med en hjertemonitor. Den monitoren piper i kveld og sa at jeg må ha en pacemaker, og at jeg må få den satt inn allerede i kveld, fortalte Netanyahu i en video lørdag kveld.

– Jeg føler meg bra, men jeg må lytte til legene mine, sa den 73 år gamle statsministeren videre.

Natt til søndag fikk han operert inn en pacemaker ved Tel HaShomer-sykehuset i Tel Aviv-forstaden Ramat Gan, og sykehuset opplyste i morgentimene søndag at han var i fin form etter operasjonen.

– Han vil bli holdt under observasjon ved hjerteavdelingen, het det i en kunngjøring.

Svimmelhet

Mens Netanyahu er på sykehus fungerer justisminister og visestatsminister Yariv Levin i rollen som statsminister, opplyser statsministerens kontor.

For en uke siden ble Netanyahu skrevet ut fra det samme sykehuset etter å ha vært plaget av svimmelhet. Det var i forbindelse med det at hjertemonitoren kom på plass.

Statsministeren håper å være på beina igjen allerede mandag da rettsreformen skal stemmes over i Knesset.

– Legene forteller meg at jeg vil kunne skrives ut i morgen ettermiddag og vil kunne dra til Knesset for å stemme, sa Netanyahu i videoen lørdag kveld.

Protester

Netanyahus operasjon skjer samtidig med at tusenvis av israelere marsjerte fra Tel Aviv til Jerusalem for å protestere mot den ytterliggående høyreregjeringens omstridte rettsreform. Deler av reformen er ventet å bli vedtatt søndag og mandag.

Reformen vil gi politikerne større makt over rettsvesenet i Israel, og kritikerne hevder at den vil undergrave maktfordelingsprinsippet med tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utøvende og en dømmende.

Det vil svekke demokratiet og bringe Israel i autoritær retning, mener de.

Kritikerne mener også at Netanyahu har egeninteresse av å svekke rettsvesenets uavhengighet ettersom han selv er tiltalt for korrupsjon og maktmisbruk.

Hjernen bak reform

Hundretusenvis av israelere fra alle samfunnslag har sluttet opp om protestene mot rettsreformen, som har pågått siden januar.

At det nettopp er justisminister Yariv Levin som fungerer som stedfortredende regjeringssjef i Netanyahus fravær, er ikke tilfeldig.

Levin regnes som en av Netanyahus mest trofaste støttespillere og er hjernen bak rettsreformen.

Lørdag kunngjorde over 10.000 israelske reservesoldater at de slutter opp om protestene og at de vil nekte å stille til tjeneste dersom reformen blir vedtatt.

– På randen av borgerkrig

Over 100 tidligere topper i landets hær og politi har også undertegnet et opprop med krav om at reformen legges på is, blant dem tidligere statsminister Ehud Barak og tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon.

Den tidligere lederen for sikkerhetstjenesten Shin Bet, Nadav Argaman, advarer i klare ordelag Netanyahu.

– Vi frykter at vi står på randen av en borgerkrig, sa han denne uken.

Søndag kom det også et opprop fra 100 tidligere israelske ambassadører og toppdiplomater som sier at de frykter at Israels internasjonale status vil bli svekket.

Biden-kritikk

Den varslede reformen har alt høstet sterke protester internasjonalt, blant annet fra USAs president Joe Biden.

– Vær så snill, stans nå. Ikke vedta noe viktig uten bred konsensus, skal Biden ha sagt da han tirsdag tok imot Israels president Isaac Herzog i Det hvite hus.

– Dere kommer til å ødelegge noe i det israelske demokratiet og forholdet til USA, som dere kanskje aldri vil få tilbake, sa Biden ifølge The New York Times.

Kritikerne mener også at Netanyahu har egeninteresse av å svekke rettsvesenets uavhengighet ettersom han selv er tiltalt for korrupsjon og maktmisbruk. Hundretusenvis av israelere fra alle samfunnslag har sluttet opp om protestene mot rettsreformen, som har pågått siden januar.