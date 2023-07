Israels statsminister på sykehus – skal få satt inn pacemaker

NTB

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er på sykehus og skal få satt inn en pacemaker i løpet av natt til søndag.

– For en uke siden ble jeg utstyrt med en hjertemonitor. Den monitoren piper i kveld og sa at jeg må ha en pacemaker, og at jeg må få den satt inn allerede i kveld, sier Netanyahu selv i en video publisert av kontoret hans.

– Jeg føler meg bra, men jeg må lytte til legene mine, sier statsministeren videre.

Netanyahus sykehusinnleggelse skjer samme dag som flere tusener av israelere marsjerte langs hovedveien fra Tel Aviv inn i Jerusalem for å protestere mot den ytterliggående høyreregjeringens omstridte rettsreform. Deler av reformen er ventet å bli vedtatt søndag og mandag.